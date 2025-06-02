Наука и технологии
Опубликовано 02 июня 2025, 18:13
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TSMC возобновила переговоры с США о заводе по производству чипов в ОАЭ

Компания хочет открыть фабрику, как в Аризоне
Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC) вновь ведет переговоры с представителями Белого дома о возможном строительстве завода по производству микрочипов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
TSMC возобновила переговоры с США о заводе по производству чипов в ОАЭ

© Ferra.ru

По данным СМИ, компания встречалась с спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и государственной инвестиционной фирмой MGX для обсуждения инвестиций и строительства завода. По масштабам и размерам он будет сопоставим с фабрикой TSMC в Аризоне, однако подробностей пока не раскрывают.

Ранее TSMC и Samsung уже рассматривали варианты создания крупных заводов в ОАЭ. В середине 2024 года топ-менеджеры обеих компаний посещали регион для переговоров. TSMC даже начала обсуждения с администрацией Байдена, но тогда договориться не удалось.

США хотели сохранить суверенный контроль над заводом, что вызвало возражения со стороны ОАЭ. Кроме того, у властей США возникли две главные проблемы. Во-первых, это возможное негативное влияние на масштабный проект в Аризоне, где TSMC планирует вложить 165 миллиардов долларов, включая 42 миллиарда в 2025 году. Во-вторых, в ОАЭ нет достаточного количества квалифицированных специалистов, поэтому для запуска фабрики пришлось бы переводить сотрудников из других регионов, что могло бы сказаться на работе американских заводов.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
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