TSMC возобновила переговоры с США о заводе по производству чипов в ОАЭ

По данным СМИ, компания встречалась с спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и государственной инвестиционной фирмой MGX для обсуждения инвестиций и строительства завода. По масштабам и размерам он будет сопоставим с фабрикой TSMC в Аризоне, однако подробностей пока не раскрывают.

Ранее TSMC и Samsung уже рассматривали варианты создания крупных заводов в ОАЭ. В середине 2024 года топ-менеджеры обеих компаний посещали регион для переговоров. TSMC даже начала обсуждения с администрацией Байдена, но тогда договориться не удалось.

США хотели сохранить суверенный контроль над заводом, что вызвало возражения со стороны ОАЭ. Кроме того, у властей США возникли две главные проблемы. Во-первых, это возможное негативное влияние на масштабный проект в Аризоне, где TSMC планирует вложить 165 миллиардов долларов, включая 42 миллиарда в 2025 году. Во-вторых, в ОАЭ нет достаточного количества квалифицированных специалистов, поэтому для запуска фабрики пришлось бы переводить сотрудников из других регионов, что могло бы сказаться на работе американских заводов.