TSMC запланировала рекордную прибыль на фоне высокого спроса на ИИ-чипы

Генеральный директор компании CC Вэй заявил, что спрос в сегменте ИИ остается «очень высоким» и TSMC наращивает производственные мощности, чтобы удовлетворить потребности заказчиков. Основными клиентами компании являются NVIDIA и Apple.

При этом Вэй опроверг слухи о строительстве завода на Ближнем Востоке, подчеркнув, что TSMC продолжает развивать площадки в США, Европе и Японии. Несмотря на влияние американских тарифов, компания рассчитывает установить новые рекорды по выручке и прибыли в этом году.

В апреле продажи TSMC выросли на 48% по сравнению с прошлым годом и составили около $11,6 млрд. Компания признает, что тарифные войны могут в будущем снизить спрос на полупроводники, однако пока бизнес остается стабильным.