TSMC запретили производить передовые 2-нм чипы за пределами Тайваня

Это решение может указывать на напряжение в отношениях между Тайванем и США, особенно после заявлений избранного президента Дональда Трампа, обвинившего Тайвань в краже американских полупроводниковых технологий.

Министр экономики страны подчеркнул, что ключевые технологии TSMC останутся в стране, несмотря на планы компании расширить производство за границей.

Напомним, что TSMC планировала начать производство 2-нм чипов за пределами Тайваня, но пока это невозможно из-за действующих нормативных ограничений.

И хоть компания активно развивала завод в Аризоне с поддержкой программы CHIPS администрации Байдена, на начальных этапах предприятие будет выпускать чипы с техпроцессом 4-нм/5-нм, а переход на 2-нм ожидается лишь к концу десятилетия.