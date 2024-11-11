TSMC запретили производить передовые 2-нм чипы за пределами Тайваня

Опубликовано 11 ноября 2024, 08:151 мин.
TSMC запретили производить передовые 2-нм чипы за пределами ТайваняЧто достаточно логично
Правительство Тайваня запретило TSMC производить передовые 2-нм чипы за пределами страны, чтобы защитить «эксклюзивные» технологии.
Это решение может указывать на напряжение в отношениях между Тайванем и США, особенно после заявлений избранного президента Дональда Трампа, обвинившего Тайвань в краже американских полупроводниковых технологий.
Министр экономики страны подчеркнул, что ключевые технологии TSMC останутся в стране, несмотря на планы компании расширить производство за границей.
Напомним, что TSMC планировала начать производство 2-нм чипов за пределами Тайваня, но пока это невозможно из-за действующих нормативных ограничений.
И хоть компания активно развивала завод в Аризоне с поддержкой программы CHIPS администрации Байдена, на начальных этапах предприятие будет выпускать чипы с техпроцессом 4-нм/5-нм, а переход на 2-нм ожидается лишь к концу десятилетия.