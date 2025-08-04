Наука и технологии
Опубликовано 04 августа 2025, 15:17
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TSMC запустит четыре завода по производству 2-нм чипов в 2026 году

Покупатели не получат скидок на новые чипы
TSMC в следующем году выведет в полную мощность четыре завода по выпуску 2-нм полупроводников. Объём совокупного производства составит около 60 000 пластин в месяц, однако это не приведёт к снижению цен для заказчиков.
TSMC запустит четыре завода по производству 2-нм чипов в 2026 году

© Ferra.ru

Компания начала приём заказов на новые чипы ещё в апреле 2025 года. Среди ключевых клиентов — Apple, Qualcomm, MediaTek и другие технологические бренды, которые планируют использовать 2-нм решения в 2026 году. Несмотря на увеличение объёмов, каждый заказчик будет платить примерно на 50% больше по сравнению с предыдущим, 3-нм поколением. Ожидается, что стоимость одной пластины достигнет $ 30 000.

Один из заводов в Синьчжу уже перешёл на массовое производство с объёмом в 10 000 пластин в месяц. Второй объект в этом же городе завершает установку оборудования и в ближайшие месяцы начнёт пилотное производство, с возможной максимальной мощностью до 30 000 пластин. Ещё два предприятия находятся в городе Гаосюн — одно уже готово к работе, другое завершает подготовку к запуску.

Несмотря на значительные инвестиции, TSMC не намерена снижать цены. Чтобы сократить издержки, компания предлагает сервис под названием «CyberShuttle», который позволяет нескольким клиентам совместно тестировать свои разработки на одной тестовой пластине.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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