TSMC запустит четыре завода по производству 2-нм чипов в 2026 году

Компания начала приём заказов на новые чипы ещё в апреле 2025 года. Среди ключевых клиентов — Apple, Qualcomm, MediaTek и другие технологические бренды, которые планируют использовать 2-нм решения в 2026 году. Несмотря на увеличение объёмов, каждый заказчик будет платить примерно на 50% больше по сравнению с предыдущим, 3-нм поколением. Ожидается, что стоимость одной пластины достигнет $ 30 000.

Один из заводов в Синьчжу уже перешёл на массовое производство с объёмом в 10 000 пластин в месяц. Второй объект в этом же городе завершает установку оборудования и в ближайшие месяцы начнёт пилотное производство, с возможной максимальной мощностью до 30 000 пластин. Ещё два предприятия находятся в городе Гаосюн — одно уже готово к работе, другое завершает подготовку к запуску.

Несмотря на значительные инвестиции, TSMC не намерена снижать цены. Чтобы сократить издержки, компания предлагает сервис под названием «CyberShuttle», который позволяет нескольким клиентам совместно тестировать свои разработки на одной тестовой пластине.