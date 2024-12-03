TSMC запустит производство 2-нм чипов в США к 2028 году

Опубликовано 03 декабря 2024, 03:001 мин.
TSMC запустит производство 2-нм чипов в США к 2028 годуВ Аризоне
TSMC планирует начать массовое производство чипов по технологии 2 нанометра на своих предприятиях в Аризоне, США, около 2028 года. Это решение связано с требованиями регулирующих органов Тайваня, которые обязывают соблюдать трехлетний промежуток между запуском передовых технологий в стране и за рубежом. Ожидается, что полное производство чипов 2-нм будет налажено на Тайване уже в 2025 году, с испытаниями на заводе в Хсинчу.
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Компания расширяет свои мощности в Аризоне, где планирует построить три фабрики. Первая начнет производство чипов по 4-нм технологии в начале 2025 года, вторая — чипов по 3-нм и 2-нм технологиям к 2028 году. Третья фабрика, которая должна появиться до конца 2030 года, будет фокусироваться на самой передовой 2-нм технологии.
На Тайване также активно разворачиваются проекты по производству 2-нм чипов. Завод в Баошане начнет выпуск в 2025 году, а еще два предприятия по 2-нм производству планируются к запуску в 2026 и 2027 годах.
TSMC недавно получила окончательное одобрение для получения 6,6 миллиарда долларов в рамках программы CHIPS, направленной на стимулирование производства полупроводников в США.