TSMC запустит производство 2-нм чипов в США к 2028 году

Компания расширяет свои мощности в Аризоне, где планирует построить три фабрики. Первая начнет производство чипов по 4-нм технологии в начале 2025 года, вторая — чипов по 3-нм и 2-нм технологиям к 2028 году. Третья фабрика, которая должна появиться до конца 2030 года, будет фокусироваться на самой передовой 2-нм технологии.

На Тайване также активно разворачиваются проекты по производству 2-нм чипов. Завод в Баошане начнет выпуск в 2025 году, а еще два предприятия по 2-нм производству планируются к запуску в 2026 и 2027 годах.

TSMC недавно получила окончательное одобрение для получения 6,6 миллиарда долларов в рамках программы CHIPS, направленной на стимулирование производства полупроводников в США.