TSMC засомневалась, стоит ли тратить $ 400 млн на новое оборудование

Сейчас TSMC успешно производит 2-нм чипы с помощью существующего оборудования. Крупные клиенты, такие как MediaTek, уже готовятся к выпуску первых 2-нм процессоров к концу 2025 года. Однако для выхода на уровень ниже 2 нм потребуется значительно более сложная и дорогая техника, в частности машины ASML с высокой NA. Тем не менее из-за огромной стоимости компании пока не спешат делать заказ.

TSMC считает, что пока нынешнее оборудование позволяет эффективно работать и обеспечивать выпуск чипов высокого класса. Текущие технологии компании еще не исчерпали своих возможностей, поэтому решение о покупке новых машин откладывается. В то же время другие производители, например Samsung, уже начали использовать высокотехнологичные NA-машины ASML и планируют запустить производство 1-нм чипов к 2029 году.

Будет ли TSMC менять свою стратегию и инвестировать в новые дорогостоящие технологии — пока неизвестно.