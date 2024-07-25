Турбулентность в открытом воздухе усилится из-за глобального потепления

Турбулентность в открытом воздухе, возникающая в зоне струйных потоков, может стать более частым явлением в таких регионах, как Северная Африка, Восточная Азия и Ближний Восток. Это связано с увеличением энергии в атмосфере и ускорением струйных потоков, что приводит к повышению частоты вертикальных воздушных течений.

В результате климатических изменений, которые увеличивают количество таких турбулентных явлений, самолеты могут сталкиваться с ними чаще, что повысит риск авиационных происшествий. Ученые подчеркивают необходимость учета этих факторов при проектировании будущих авиалайнеров для повышения безопасности полетов.