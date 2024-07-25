Турбулентность в открытом воздухе усилится из-за глобального потепления

Опубликовано 25 июля 2024, 23:35
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Турбулентность в открытом воздухе усилится из-за глобального потепленияИзменения усиливают воздушные потоки
Новые исследования показывают, что из-за глобального потепления частота возникновения невидимой турбулентности, известной как «турбулентность в открытом воздухе», в Северном полушарии возрастет. По данным исследования, опубликованного в журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres, данный феномен наблюдается всё чаще с 1980 года.
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Турбулентность в открытом воздухе, возникающая в зоне струйных потоков, может стать более частым явлением в таких регионах, как Северная Африка, Восточная Азия и Ближний Восток. Это связано с увеличением энергии в атмосфере и ускорением струйных потоков, что приводит к повышению частоты вертикальных воздушных течений.
В результате климатических изменений, которые увеличивают количество таких турбулентных явлений, самолеты могут сталкиваться с ними чаще, что повысит риск авиационных происшествий. Ученые подчеркивают необходимость учета этих факторов при проектировании будущих авиалайнеров для повышения безопасности полетов.