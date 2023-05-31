Турция достигла рекордных цифр в производстве солнечной энергии

12:16, 31 мая 2023
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Турция достигла рекордных цифр в производстве солнечной энергииЭто третий мировой производитель солнечных панелей
На фоне поиска решений для внедрения в энергосистемы возобновляемых источников энергии государства стремятся строить как можно большее количество соответствующих станций. И Турция преуспела в вопросе производства солнечных панелей, уступая только Китаю и Вьетнаму.
По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, производство солнечной энергии страной достигло 10007 мегаватт, а общая электрическая мощность страны увеличилась до 104,6 ГВт. Солнечную энергию добывают электростанции в 78 турецких провинциях. Причём 35 из этих станций оснащены установками мощностью более 100 МВт.
Кроме того, Донмез отметил, что производство солнечных панелей в Турции более чем в 2 раза обогнало совокупный объём производства в Европе.