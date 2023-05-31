Турция достигла рекордных цифр в производстве солнечной энергии

По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, производство солнечной энергии страной достигло 10007 мегаватт, а общая электрическая мощность страны увеличилась до 104,6 ГВт. Солнечную энергию добывают электростанции в 78 турецких провинциях. Причём 35 из этих станций оснащены установками мощностью более 100 МВт.

Кроме того, Донмез отметил, что производство солнечных панелей в Турции более чем в 2 раза обогнало совокупный объём производства в Европе.