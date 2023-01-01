Турция испытала свою систему противовоздушной обороны

Siper — турецкий аналог российских С-400 и американских Patriot. В 2023 году эти системы должны поступить на вооружение турецкой армии. А в 2026 году система ПВО Siper должна стать основой национальной противовоздушной обороны Турции.

Сообщается, что в ходе испытаний была выпущена управляемая ракета, поразившая цель на дальности более 100 км. Демир назвал это новогодним подарком стране от оборонной промышленности.