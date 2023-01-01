00:21, 01 января 2023
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Турция испытала свою систему противовоздушной обороныЭта система должна стать основой национальной безопасности страны
Турция испытала свою систему противовоздушной обороны Siper. Глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в своём Twitter сообщил об успешном испытании системы ПВО Siper.
Фото: Anews.com.tr
Siper — турецкий аналог российских С-400 и американских Patriot. В 2023 году эти системы должны поступить на вооружение турецкой армии. А в 2026 году система ПВО Siper должна стать основой национальной противовоздушной обороны Турции.
Сообщается, что в ходе испытаний была выпущена управляемая ракета, поразившая цель на дальности более 100 км. Демир назвал это новогодним подарком стране от оборонной промышленности.