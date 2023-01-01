Наука и технологии
00:21, 01 января 2023
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Турция испытала свою систему противовоздушной обороны

Эта система должна стать основой национальной безопасности страны

Турция испытала свою систему противовоздушной обороны Siper. Глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в своём Twitter сообщил об успешном испытании системы ПВО Siper.

Турция испытала свою систему противовоздушной обороны

Фото: Anews.com.tr

Siper — турецкий аналог российских С-400 и американских Patriot. В 2023 году эти системы должны поступить на вооружение турецкой армии. А в 2026 году система ПВО Siper должна стать основой национальной противовоздушной обороны Турции.

Сообщается, что в ходе испытаний была выпущена управляемая ракета, поразившая цель на дальности более 100 км. Демир назвал это новогодним подарком стране от оборонной промышленности.

Источник:Lenta.ru
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#ПВО
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