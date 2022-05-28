Турция испытала свою версию С-400

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Турция испытала свою версию С-400Об этом сообщили власти страны
Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил об успешном испытании системы ПВО Siper — аналога российской C-400 и американской Patriot.
Демир поблагодарил инженеров, разработавших и испытавших систему, и отметил их кропотливую работу.
«Мы разделяем радость наших молодых инженеров, которые успешно завершили очередное испытание нашей системы ПВО Siper. Отличная и кропотливая работа. Мы построим наше будущее вместе с вами», — подчеркнул чиновник.