Турция может перенести введение в эксплуатацию российских ракетных комплексов С-400 из-за коронавируса

При этом по словам неназванного турецкого чиновника, на которого ссылаются СМИ, Турция не намерена полностью отказываться от использования С-400, несмотря на подобные желания, исходящие со стороны США. В связи с отказом турецких властей принимать требования Соединенных Штатов, в отношении Анкары уже ввели определенные санкции.

”Мы не меняем своей позиции по комплексам ПВО С-400, приобретённых Турцией. И мы глубоко обеспокоены известиями о том, что Анкара не готова полностью отказаться от их развертывания. Они продолжают предпринимать меры по введению С-400 в военную эксплуатацию”, — рассказал представитель Госдепа США Морган Ортагус по этому поводу.