Наука и технологии
Сегодня в 19:41
Турция может вооружиться российскими истребителями Су-35 и Су-57
Но также думает над созданием собственной разработки
В сети появилась информация о свежем заявлении министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка. По его словам, республика рассматривает вариант закупки российских истребителей Су-35 и Су-57.
При этом он всё же уточнил, что приоритетом для властей страны является разработка и постройка собственного боевого самолёта пятого поколения, пишет Военное Обозрение. Министр заявил, что вопрос покупки Су-35 и Су-57 у России не раз поднимался на встречах лидеров двух стран. Главам государств даже удалось достигнуть каких-то договорённостей.
Конечно, у нас в приоритете стоит прежде всего развитие собственных возможностей Турции в вопросе разработки истребителей пятого поколения. Но если у России будет самолёт, который отвечает нашим потребностям и задачам, Турция его приобретёт.