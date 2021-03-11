Турция может вооружиться российскими истребителями Су-35 и Су-57

При этом он всё же уточнил, что приоритетом для властей страны является разработка и постройка собственного боевого самолёта пятого поколения, пишет Военное Обозрение. Министр заявил, что вопрос покупки Су-35 и Су-57 у России не раз поднимался на встречах лидеров двух стран. Главам государств даже удалось достигнуть каких-то договорённостей.