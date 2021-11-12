Турция начнёт поставлять Украине двигатели для беспилотников

Эксперты отмечают высокий потенциал «Байрактаров» в силу их характеристик: эти дроны оснащены 4 ракетами, могут находиться в воздухе до 24 часов, выявлять и поражать цели быстрее боевой авиации. Поэтому вполне естественным является проект по постоянному производству подобных беспилотников в Украине.

В рамках проекта предприятие Baykar построит на украинской территории научно-исследовательский центр передовых технологий в аэрокосмической инженерии. В связи с этим будут созданы производственные площадки и запущено на них дальнейшее производство беспилотников.