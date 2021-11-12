Турция начнёт поставлять Украине двигатели для беспилотников

Наука и технологии
Вчера в 23:29
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Турция начнёт поставлять Украине двигатели для беспилотниковСудя по всему, разворачивается серьёзный проект
Турецкое предприятие Baykar, производитель ударного беспилотника Bayraktar TB2 начнёт поставлять Украине турбореактивные двигатели для создания на их основе боевых БПЛА совместного производства.
Эксперты отмечают высокий потенциал «Байрактаров» в силу их характеристик: эти дроны оснащены 4 ракетами, могут находиться в воздухе до 24 часов, выявлять и поражать цели быстрее боевой авиации. Поэтому вполне естественным является проект по постоянному производству подобных беспилотников в Украине.
В рамках проекта предприятие Baykar построит на украинской территории научно-исследовательский центр передовых технологий в аэрокосмической инженерии. В связи с этим будут созданы производственные площадки и запущено на них дальнейшее производство беспилотников.
Источник: РИА Новости