Наука и технологии
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Турция назвала условие для покупки у России второй партии ракет С-400
И не то чтобы оно сильно выгодное для нашей страны
В сети появилась свежая информация от представителей властей Турции о покупке у России второй партии ракет С-400. Судя по ней, сделка может состояться лишь в том случае, если Москва пойдёт на определённые условия Анкары.
Турция не видит для себя риска в покупке российской техники, передаёт РИА Новости слова главы секретариата оборонпрома республики Исмаила Демира. Но при этом всё же хочет владеть технологией производства С-400.
Пока не приняты дополнительные санкционные меры (со стороны США — прим. ред), мы риска не видим. Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий.
При этом Демир также отметил, что полученные ранее системы С-400 находятся в боевой готовности «будут использованы, как только возникнет необходимость».