Турция обещает выпустить беспилотник, который будет «круче», чем американский истребитель F-35

Этот беспилотник будет оснащён искусственным интеллектом и новейшими технологиями, что сделает его вызовом для боевых самолётов пятого поколения. Выход такого аппарата на рынок вызовет настоящую революцию в современной авиации.

«Возможно, после первого полёта беспилотника было бы неправильно его сравнивать с самолётами, которые используются во многих странах, но когда он будет полностью готов, то превзойдёт тот же F-35 по ряду показателей», — заявил Байрактар.