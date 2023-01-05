Турция обещает выпустить беспилотник, который будет «круче», чем американский истребитель F-35

02:17, 05 января 2023
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Турция обещает выпустить беспилотник, который будет «круче», чем американский истребитель F-35Турция готовится к выпуску этого БПЛА
Глава компании Baykar, производителя беспилотников, Сельджук Байрактар сообщил о скором выпуске разрабатываемого сверхзвукового малозаметного БПЛА Bayraktar Kizilelma, который по некоторым характеристикам превзойдёт даже американский истребитель F-35.
Фото: Aerotime.aero
Этот беспилотник будет оснащён искусственным интеллектом и новейшими технологиями, что сделает его вызовом для боевых самолётов пятого поколения. Выход такого аппарата на рынок вызовет настоящую революцию в современной авиации.
«Возможно, после первого полёта беспилотника было бы неправильно его сравнивать с самолётами, которые используются во многих странах, но когда он будет полностью готов, то превзойдёт тот же F-35 по ряду показателей», — заявил Байрактар.