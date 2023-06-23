Наука и технологии
14:03, 23 июня 2023
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Турция официально разрешила выпуск новых боевых беспилотников «Байрактар» на Украине

В 2025 году

Генеральный директор компании «Байрактар», производителя одноимённых боевых БПЛА, Халук Байрактар заявил о запусуке производства беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине.

Производство должно стартовать в 2025 году. Беспилотники будут собирать на базе дочернего предприятия турецкой компании на Украине — ООО «Авиа венчурс».

К 2025 году завод по производству турецких БПЛА должны полностью электрифицировать.

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