Турция официально разрешила выпуск новых боевых беспилотников «Байрактар» на Украине

14:03, 23 июня 2023
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Турция официально разрешила выпуск новых боевых беспилотников «Байрактар» на УкраинеВ 2025 году
Генеральный директор компании «Байрактар», производителя одноимённых боевых БПЛА, Халук Байрактар заявил о запусуке производства беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине.
Производство должно стартовать в 2025 году. Беспилотники будут собирать на базе дочернего предприятия турецкой компании на Украине — ООО «Авиа венчурс».
К 2025 году завод по производству турецких БПЛА должны полностью электрифицировать.
Источник:Yeni Akit
Автор:Андрей КадуковТеги: