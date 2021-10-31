Турция показала уничтожение противника объединённой атакой беспилотников и ударных вертолётов

Сербская делегация во главе с министром обороны Небойшей Стефановичем стала гостем учений и наблюдателем за уничтожением условного противника турецкими вертолётами ATAK и беспилотниками Bayraktar TB2.

ATAK — многоцелевые ударные вертолёты, оборудованные противотанковыми комплексами воздушного базирования OMTAS. Кроме них вертолёты поражали цели с помощью пулемётов и неуправляемых ракет. Демонстрацию возможностей «Байрактаров» показали на уничтожении склада ГСМ условного противника. Также была показана работа вертолётов и БПЛА в составе единой ударной группы.