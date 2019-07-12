Турция получила первую партию С-400 вопреки угрозам США

Россия заключила договор с Турцией о поставках С-400 еще в 2017 году. В ответ на это власти США выступили с заявлением, что в случае, если сделка состоится, они введут против Турции санкции за приобретение российского вооружения. Не смотря на это, Анкара не обратила особого внимания на заявления со стороны Соединенных Штатов и от договора с Россией не отказалась.

“В рамках контракта 12 июля 2019 года началась передача материалов первой группы региональной системы противовоздушной и противоракетной обороны дальнего радиуса действия C-400 в аэропорт Мюртед”, - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.