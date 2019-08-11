Турция поможет Украине создать высокоточное оружие

Украина и Турция создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Совместное предприятие создано госкомпанией «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкой компанией Baykar Defence. Последняя является одним из ведущих производителей беспилотников.

Как отмечает ведомство, главная задача совместного предприятия - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий.

Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

Подчёркивается, что такие возможности нового дрона станут возможными благодаря широкому использованию композитных материалов, цифровых технологий, а также двигателей украинского производства, способных надежно работать в экстремальных условиях. Кроме того, они обеспечат высокую грузоподъемность БПЛА, который будет нести большое количество вооружения, даже по сравнению с обычными самолетами штурмовой авиации.