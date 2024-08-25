Турция пригрозила блокировкой TikTok и других соцсетей

Как отметил Тунч, присутствующие в Турции соцсети пользуются местной инфраструктурой, поэтому от них требуется остановка или недопущение нарушения законов страны. К противоправному контенту, который необходимо удалять, относятся ролики и публикации о жестоком обращении с детьми, пропаганда терроризма и различные девиации. И если площадка не предотвращает распространение подобных материалов и не удаляет их, к ресурсу применяется закон о блокировке.

«Конечно, мы не хотим, чтобы социальные сети, которыми пользуются миллионы людей, были закрыты. Чтобы этого не происходило, требуется удалять [противозаконный] контент», — подчеркнул министр.