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Турция резко ответила на критику США по поводу использования ею российских ракет С-400

Ждем ответную реакцию из Вашингтона
В рамках собственного выступления на пресс-конференции, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу официально подтвердил ходившую информацию о том, что Турция уже начала испытание купленных у России ракетных комплексов С-400. По словам министра, как только тестирование будет закончено и ведомство убедится в успешности сделки, будет определена точная дата полноценного развёртывания новейших комплексов ПВО.

При этом господин Чавушоглу также высказался касательно заявлений о приобретении Турцией С-400, звучащих из Соединенных Штатов — напомним, что госсекретарь США Майк Помпео официально заявил о том, что власти Штатов “всё же ожидают отказа от развёртывания российских ЗРК” со стороны Анкары.

”Мы продолжаем обсуждать этот вопрос с американскими коллегами. Но здесь просто неприемлемо говорить с Анкарой языком давления и принуждения. Если США предоставят нам возможность, мы готовы рассмотреть и предложение по покупке систем «Пэтриот». А пока все заявления о том, что не нужно осуществлять развертывание комплексов С-400, выглядят странно. Мы приобретали их (С-400) не для того, чтобы они хранились «в упаковке»”, — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.