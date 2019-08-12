Турция снова захотела покупать российские истребители после срыва переговоров с США

Так, по данным издания, турецких военных попросили изучить вариант с покупкой российских истребителей вместо американских. Но на данный момент все находится на уровне слухов и крайней слабых обсуждений — официальные переговоры запланированы лишь на тот случай, если предложение по итогу будет одобрено.

В свою очередь глава “Ростеха” Сергей Чемезов еще в июле заявлял, что Москва готова поставить Анкаре истребители собственного производства Су-35. Но при условии, что турецкая сторона объявит о том, что в них заинтересована. В Турции тогда на это ответили, что пока рано говорить о покупке российских истребителей.