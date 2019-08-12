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Турция снова захотела покупать российские истребители после срыва переговоров с США

Решила купить отечественные СУ-35 вместо F-35, в продаже которых Штаты отказали Туркам
Турецкое издание Yeni Şafak написало о том, что местное правительство рассматривает различные варианты по закупкам истребителей, после отказа США продавать турецкой стороне свои F-35. Как один из вариантов, администрация Эрдогана рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35.

Так, по данным издания, турецких военных попросили изучить вариант с покупкой российских истребителей вместо американских. Но на данный момент все находится на уровне слухов и крайней слабых обсуждений — официальные переговоры запланированы лишь на тот случай, если предложение по итогу будет одобрено.

В свою очередь глава “Ростеха” Сергей Чемезов еще в июле заявлял, что Москва готова поставить Анкаре истребители собственного производства Су-35. Но при условии, что турецкая сторона объявит о том, что в них заинтересована. В Турции тогда на это ответили, что пока рано говорить о покупке российских истребителей.

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