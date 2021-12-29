Турция создаст свой аналог российского комплекса С-400

В рамках создания своих ПВО у Турции появятся системы HİSAR A+ и HİSAR O+. Эти системы уже прошли испытания. Системы поступят на вооружение в 2023 году.

«Тем самым, Турция станет на шаг ближе к системе противовоздушной обороны SİPER, которая появится в качестве альтернативы С-400 и Patriot», — сказано в публикации.