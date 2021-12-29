Турция создаст свой аналог российского комплекса С-400

Наука и технологии
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Турция создаст свой аналог российского комплекса С-400На вооружение новые системы поступят в 2023 году
Турецкая газета Sabah сообщила, что в стране появятся свои системы ПВО — аналоги российских С-400 «Триумф» и американских Patriot. В будущем собственные противовоздушные системы заменят иностранные ПВО.
В рамках создания своих ПВО у Турции появятся системы HİSAR A+ и HİSAR O+. Эти системы уже прошли испытания. Системы поступят на вооружение в 2023 году.
«Тем самым, Турция станет на шаг ближе к системе противовоздушной обороны SİPER, которая появится в качестве альтернативы С-400 и Patriot», — сказано в публикации.
Источник: Lenta.ru