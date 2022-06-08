Турция улучшила оружие своего беспилотника

О новшестве заявил заместитель гендиректора компании-производителя Омер Йылдыз. Ракета весит до 100 кг, несёт боеголовку весом 60-90 кг. Kuzgun дополнит малогабаритные боеприпасы MAM-C и MAM-L, которые использует Anka. Также беспилотник будет оснащён устройством Sonobuoy, позволяющим собирать акустические данные в океане, а также радаром SAR для обнаружения мин в море.

«Разработанный TÜBİTAK SAGE боеприпас Kuzgun с реактивным двигателем тяжелее других — весит до 100 килограммов. Он может нести боеголовку от 60 до 90 килограммов. Имеет твердотопливную двигательную установку, преодолевает гораздо большие расстояния. До конца месяца БПЛА Anka будут оснащены Kuzgun», — рассказал Йылдыз.