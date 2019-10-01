Турция успешно испытала новое лазерное оружие

Помимо этого министр также опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором изображено испытание данного лазерного оружия. Так, на видео видно, как ARMOL пробивает стальную пластину, уничтожает взрывное устройство и сбивает приближающийся беспилотный летательный аппарат.

Напомним, что турецкая промышленность успешно разрабатывает различные лазерные системы, считающиеся на данный момент оружием будущего. Во время прошлых испытаний, например, лазерное оружие ARMOL, мощность которого составляет 1,25 КВт, смогло уничтожить пластину из углеродистой стали толщиной 3 мм с расстояния 500 м.