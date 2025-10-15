Турция в 2026 году намерена запустить 5G

В тендере смогут участвовать операторы мобильной связи, обладающие лицензиями на GSM и 4.5G. Среди них государственные компании Turkcell, Turk Telekom и Vodafone Turkey. В рамках тендера планируется выделить 11 частотных пакетов на сумму не менее $2,125 млрд. Эти пакеты будут охватывать диапазоны 700 МГц и 3,5 ГГц, а общий объём выделенных частот составит 400 МГц.

