Турция вооружится дронами-камикадзе

Источником свежих данных стало издание The Drive, которое, помимо всего прочего, рассказало и о том, что новейшие беспилотники, в целях массированной атаки, могут объединяться в полноценный “рой” из 20 единиц техники. Именно эта возможность, судя по словам журналистов, и может “дать войскам Турции новую возможность, потенциально меняющую игру”.

Напомним, что первое поколение Kargu анонсировали еще в далеком 2017 году, а уже в 2019 году Kargu-2 использовались в рамках операций на сирийско-турецкой границе.