Наука и технологии
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Турция вооружится дронами-камикадзе
Их число может исчисляться сотнями
Как стало известно, Турция вооружится дронами-камикадзе Kargu, поставками которых займется местная компания Defense Technologies Engineering and Trade. Судя по имеющимся данным, их число может достигать 356 единиц военной техники.
Источником свежих данных стало издание The Drive, которое, помимо всего прочего, рассказало и о том, что новейшие беспилотники, в целях массированной атаки, могут объединяться в полноценный “рой” из 20 единиц техники. Именно эта возможность, судя по словам журналистов, и может “дать войскам Турции новую возможность, потенциально меняющую игру”.
Напомним, что первое поколение Kargu анонсировали еще в далеком 2017 году, а уже в 2019 году Kargu-2 использовались в рамках операций на сирийско-турецкой границе.