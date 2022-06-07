Турция запустила производство новых снарядов для беспилотников Bayraktar

Известно, что новый боеприпас сможет наводиться на цель при помощи лазерного луча. Разработкой снаряда занимались специалисты Института исследований и развития оборонной промышленности при Совете по научно-техническим исследованиям Турции.

Представитель института Гюркан Окумуш уточнил, что его инженеры создали проникающую боевую часть увеличенной мощности для Bozok. При этом специалистам также удалось увеличить дальность действия боеприпаса до 15 км.

Напомним, что первый полёт ударного беспилотника Bayraktar TB2 состоялся в 2014 году. Летательный аппарат способен нести две противотанковые ракеты UMTAS или четыре бомбы Bozok, MAM-C и MAM-L.