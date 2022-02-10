Турция запустит палубный «Байрактар» до конца года

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Турция запустит палубный «Байрактар» до конца годаВозможно, дрон войдёт в авиагруппу десантного корабля
Секретариат оборонной промышленности Турции анонсировал первый полёт палубного беспилотника Bayraktar TB3. Первый полёт турецкого БПЛА должен состояться уже в 2022 году.
Беспилотник получит турецкий двигатель PD-170, сможет перевозить до 280 кг полезной нагрузки, а время автономного полёта — до 50 часов.
По сообщениям, палубный Bayraktar TB3 войдёт в состав авиагруппы перспективного универсального десантного корабля Anadolu. Отмечается, что на корабле будет размещаться до 40 дронов, при этом бортовое оборудование корабля позволит одновременно задействовать 10 беспилотников.
Источник: Lenta.ru