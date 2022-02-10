Турция запустит палубный «Байрактар» до конца года

Беспилотник получит турецкий двигатель PD-170, сможет перевозить до 280 кг полезной нагрузки, а время автономного полёта — до 50 часов.

По сообщениям, палубный Bayraktar TB3 войдёт в состав авиагруппы перспективного универсального десантного корабля Anadolu. Отмечается, что на корабле будет размещаться до 40 дронов, при этом бортовое оборудование корабля позволит одновременно задействовать 10 беспилотников.