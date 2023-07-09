Турция заставит иностранцев платить 70 тысяч рублей за использование смартфона

Связано это требованиями действующего законодательства, которое предписывает регистрировать телефоны, приобретённые за пределами страны, в течение 120 дней после их въезда.

Если регистрация не будет выполнена, устройство будет заблокировано, не позволяя принимать SMS и звонки. И даже смена SIM-карты не поможет, так как блокируются модули GSM или WCDMA, отвечающие за подключение к сети.

В 2022 году налог на регистрацию составлял около 9500 рублей, затем он был повышен до 21 000 рублей. Новая сумма составляет приблизительно 70 000 рублей.

Стоит отметить, что данное значительное повышение может существенно повлиять на тех, кто приобретает мобильные телефоны за границей и планирует использовать их в Турции. И вряд ли это будет положительное влияние.