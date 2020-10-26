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Турция заявила о намерении оставить российские С-400, несмотря на угрозу санкций от США
Глава страны заявил об отсутствии страха перед Вашингтоном
В сети появилась информация о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении оставить российские С-400, несмотря на угрозу санкций от США.
Мотивировал он данный поступок тем, что Турция не боится каких-либо ответных действий в данном направлении со стороны Соединенных Штатов, сообщает Интерфакс.
Мы сделали шаги по приобретению американских истребителей F-35, мы заплатили деньги, США их не поставили, потребовав вернуть С-400 России, но мы не племенное государство, мы Турция. Мы не боимся американских санкций.
Отметим, что ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортэгус выступила с открытым предупреждением Турции, в рамках которого заявила о неизбежных последствиях в случае, если страна все же поставит на вооружение российские С-400.