Турция заявила о намерении оставить российские С-400, несмотря на угрозу санкций от США

Мы сделали шаги по приобретению американских истребителей F-35, мы заплатили деньги, США их не поставили, потребовав вернуть С-400 России, но мы не племенное государство, мы Турция. Мы не боимся американских санкций.

Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции