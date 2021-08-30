Турецкая армия вооружилась «уничтожителями» российского комплекса «Панцирь»

Устройство известно тем, что способно уничтожить зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК), который внешне сильно напоминает отечественный «Панцирь». Соответствующее видео даже было опубликовано ранее в сети, пишет Lenta.ru.

Эрдоган заявил, что Akinci — это очередной символ независимости Турции. Он также отметил, что его страна стала третьей, имеющей подобные технологии. При этом руководство Турции полно решимости стать «лидером в сфере технологий беспилотного истребителя».

Напомним, что в конце 2020 года директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов рассказал о том, как западные страны лишили Турцию доступа к двигателям для военной техники. В том числе речь идёт о решениях для дронов-разведчиков Bayraktar TB2, производимых Baykar.