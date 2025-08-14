Наука и технологии
Опубликовано 14 августа 2025, 08:26
1 мин.

Турецкая авиакомпания AJet запретила использование пауэрбанков на борту

Привет, каменный век
Турецкая авиакомпания AJet ввела запрет на использование пауэрбанков на борту, следуя рекомендациям Главного управления гражданской авиации Турции (SHGM).
Согласно новым правилам, литиум-ионные портативные зарядные устройства ёмкостью до 100 Вт·ч, электронные сигареты и запасные батареи можно перевозить только в ручной клади, но использовать их во время полёта запрещено.

Для перевозки батарей ёмкостью от 100 до 160 Вт·ч потребуется специальное разрешение авиакомпании. Аккумуляторы свыше 160 Вт·ч в багаже перевозить нельзя, но их допустят к транспортировке в виде груза при соблюдении особых условий.

Мера была введена после инцидента 29 июля на рейсе Asiana Airlines из Стамбула в Сеул: пауэрбанк пассажира упал между сидений и застрял, что вынудило самолёт вернуться в аэропорт отправления.

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу назвал такие устройства потенциальным риском и через SHGM рекомендовал авиакомпаниям запретить их использование в полёте.

Источник:Star
Автор:Булат Кармак
