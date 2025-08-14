Турецкая авиакомпания AJet запретила использование пауэрбанков на борту

Согласно новым правилам, литиум-ионные портативные зарядные устройства ёмкостью до 100 Вт·ч, электронные сигареты и запасные батареи можно перевозить только в ручной клади, но использовать их во время полёта запрещено.

Для перевозки батарей ёмкостью от 100 до 160 Вт·ч потребуется специальное разрешение авиакомпании. Аккумуляторы свыше 160 Вт·ч в багаже перевозить нельзя, но их допустят к транспортировке в виде груза при соблюдении особых условий.

Мера была введена после инцидента 29 июля на рейсе Asiana Airlines из Стамбула в Сеул: пауэрбанк пассажира упал между сидений и застрял, что вынудило самолёт вернуться в аэропорт отправления.

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу назвал такие устройства потенциальным риском и через SHGM рекомендовал авиакомпаниям запретить их использование в полёте.