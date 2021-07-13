Турецкая сверхзвуковая ракета придёт на смену американской

Сообщается, что ракета Akbaba уже разработана. Но при этом какая-либо информация о ней засекречена — компаня-производитель оружия Roketsan не опубликовала ни строчки данных на своём сайте, пишет Defense News.

По данным издания, боеприпасы нового поколения по итогу должны заменить около 100 ракет AGM-88 HARM. На первых порах турецкое орудие будет использоваться на истребителях F-16C/D Fighting Falcon, а в дальнейшем его могут «перебросить» и на самолеты TF-X.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что Украина и Турция хотят углубить своё сотрудничество в сфере военной промышленности. Таким образом, новейшая турецкая разработка может стать частью договорённостей.