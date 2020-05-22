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Турецкие комплексы Bayraktar TB2 устроили "геноцид" российским ракетным комплексам "Панцирь С-1"
Отдельные вопросы вызывает природа появления данного вооружения у Ливийской национальной армии
Как стало известно, агентство Defense Express заявило о том, что турецкие оперативно-тактические многоцелевые беспилотные летательные комплексы Bayraktar TB2 устроили "геноцид" российским ракетным комплексам "Панцирь С-1" в рамках, которые использовались Ливийской национальной армией.
Так, по данным украинского консалтингового агентства, турецкое вооружение сумело поразить не менее 7 единиц российской техники.
При этом, что самое интересное, до недавнего времени все уничтоженные Турцией ЗРПК российского производства в Ливию попадали из ОАЭ. Также данные комплексы относились к модификации “Панцирь-С1Э”, которые работают на базе немецких шасси MAN-SX45. Но последние ракетные комплексы основаны на российских шасси КамАЗ-6560 8х8, что вызывает определенные вопросы у Defense Express касательно происхождения данных “Панцирь-С1”.