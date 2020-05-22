Турецкие комплексы Bayraktar TB2 устроили "геноцид" российским ракетным комплексам "Панцирь С-1"

Так, по данным украинского консалтингового агентства, турецкое вооружение сумело поразить не менее 7 единиц российской техники.

При этом, что самое интересное, до недавнего времени все уничтоженные Турцией ЗРПК российского производства в Ливию попадали из ОАЭ. Также данные комплексы относились к модификации “Панцирь-С1Э”, которые работают на базе немецких шасси MAN-SX45. Но последние ракетные комплексы основаны на российских шасси КамАЗ-6560 8х8, что вызывает определенные вопросы у Defense Express касательно происхождения данных “Панцирь-С1”.