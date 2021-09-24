Турецкие медики по ошибке привили от COVID-19 младенцев

По словам профессора медицинского факультета Эгейского университета в Измире доктора Зафера Куругёля, на детей это не повлияло. Никаких побочных эффектов выявлено не было, несмотря на то, что дозировки вакцин были высокими.

Как отмечается, возраст детей – от одного до шести месяцев, сколько всего детей было привито таким образом, не уточняется.