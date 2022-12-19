Турецкий «Тайфун» научат пролетать тысячу километров до цели

Турецкий «Тайфун» научат пролетать тысячу километров до целиИзначально говорилось о примерно 500 км
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл встречу с молодёжью города Мардин. В рамках мероприятия он заявил о намерении увеличить дальность полёта местной баллистической ракеты «Тайфун».
Фото: Forbes
Так, если изначально дальность полёта первой турецкой баллистической ракеты составляла лишь 560 км, то обновлённые данные говорят уже о показателе в 1000 км. В этом Эрдогана убедили специалисты в ходе соответствующей консультации.
Что интересно, впервые Турция испытала собственные баллистические ракеты в марте 2018 года.
Напомним, что ранее глава страны публично заявил о потенциальной возможности направить ракеты малой дальности «Тайфун» на Афины. Произойти это может в случае, если те «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят свою политику по расширению оружейных арсеналов.