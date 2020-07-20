Туристам, заразившимся коронавирусом в Узбекистане, выплатят по 215 тысяч рублей

”Если вы заболеете COVID-19 на отдыхе в Узбекистане, мы выплатим вам компенсацию. Правительство уверено в том, что новые меры безопасности, внедряемые во всем секторе туризма, защитят приезжающих от COVID-19”, — объявила посол туристического бренда страны Софи Ибботсон.

Так, согласно данным, обнародованным Vice, речь идет о сумме в 3 тысячи долларов, что в переводе на российские рубли составит 215 тысяч. Однако отмечается, что получение данной выплаты связано с некоторыми условиями. В частности, туристы, инфицированные коронавирусом, должны осуществлять путешествие в компании с местным гидом, который имеет сертификат после обучения правилам безопасности и гигиены. Кроме того, сами туристические объекты и жилье должны быть сертифицированы правительством.

Отметим, что уже в этом месяце Узбекистан позволит туристам из стран с низким уровнем коронавирусной инфекции путешествовать по стране. В частности, речь о туристах из Китая, Южной Кореи, Израиля, а также Японии.