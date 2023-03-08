«Турпром» предупредил о заражении вирусом Зика некоторых людей в Таиланде

Россиян призвали к осторожности

Вирус Зика — не смертельное, но тяжёлое заболевание, которое при осложнении может привести к слабоумию и параличу. Ни вакцин, ни специальных лекарств от этого вируса нет. Болезнь передаётся через укус комара.