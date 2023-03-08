«Турпром» предупредил о заражении вирусом Зика некоторых людей в Таиланде

00:05, 08 марта 2023
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«Турпром» предупредил о заражении вирусом Зика некоторых людей в ТаиландеРоссиян призвали к осторожности
Вирус Зика — не смертельное, но тяжёлое заболевание, которое при осложнении может привести к слабоумию и параличу. Ни вакцин, ни специальных лекарств от этого вируса нет. Болезнь передаётся через укус комара.
Фото: Riversidemedicalclinic.com
Российская информационная группа «Турпром» предупредила россиян о заражении некоторых отдыхающих в Таиланде европейцев. Уточняется, что речь идёт о венграх.
В связи с этим «Турпром» призвал россиян быть осторожнее.