ТВ-сигнал через антенны будет вещать в России ещё два года

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) решила продлить разрешения на аналоговое вещание на два года. Об этом сообщила Екатерина Ларина, директор департамента развития массовых коммуникаций Минцифры РФ, выступая 26 августа на XXVIII Международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).

Ларина пояснила, что ГКРЧ приняла решение не отключать аналоговое вещание 31 декабря 2024 года, как планировалось ранее. В итоге, действующие разрешения на аналоговое вещание будут продлены на два года, что даст время на поиск дальнейших решений.

Такой шаг позволит телеканалам продолжить вещание в аналоговом формате до конца 2026 года, что, по словам Лариной, связано с необходимостью дополнительного времени для выработки оптимального подхода к дальнейшему развитию телерадиовещания в стране.