Тверские археологи нашли большое количество останков времен Ледникового периода

Студенты Тверского государственного университета во время экспедиции в Старицком районе Тверской области обнаружили останки животных, которые жили более 12 тысяч лет назад в эпоху плейстоцена или Ледникового периода. Эти останки включают кости мамонтов, овцебыков и шерстистых носорогов.

Обнаружение произошло в известняковом карьере. В результате исследования студентами были найдены фрагменты зубов, черепов и костей разных видов животных. Некоторые из этих останков принадлежат животным более древней эпохи, каменноугольного периода.

Тверская область имеет особую ценность в исследовании останков животных, так как здесь сохранилось русло реки Волги, которая в последний ледниковый период сформировала своё течение. В руслах реки находятся останки мегафауны, крупных животных, которые обитали в холодном климате.

Студенты, принимавшие участие в экспедиции, выразили свою радость от успешной находки. Они рассказали, что в рамках практики они посещали карьеры по добыче известняка и доломита, где обнаружили останки мамонтов, овцебыков и шерстистых носорогов. Это был для них уникальный опыт, так как они сами смогли увидеть и прикоснуться к останкам древних животных.