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Twitter-аккаунт российской вакцины «Спутник V» пытались взломать из США
Но в конечном итоге злоумышленникам не удалось закончить задуманное
Накануне вечером стало известно о блокировке Twitter-аккаунта российской вакцины от COVID 19 «Спутник V». Социальная сеть в кратчайшие сроки восстановила страницу, после чего рассказала, что решение о блокировке было принято в связи с попыткой её взлома из США.
Если быть точнее, то представители Twitter заявили, что причиной спорного на первый взгляд шага со стороны соцсети стала «попытка несанкционированного доступа к нему аккаунту «Спутник V» из США», передаёт РИА Новости. На момент написания материала, доступ к аккаунту был восстановлен.В общей сложности она продлилась около получаса.
Напомним, что ранее Twitter объявил о вечной блокировке аккаунта Дональда Трампа. Мотивом для принятия этого решения стала подстрекательская деятельность пока ещё действующего президента США в отношении своего преемника.