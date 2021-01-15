Twitter-аккаунт российской вакцины «Спутник V» пытались взломать из США

Если быть точнее, то представители Twitter заявили, что причиной спорного на первый взгляд шага со стороны соцсети стала «попытка несанкционированного доступа к нему аккаунту «Спутник V» из США», передаёт РИА Новости. На момент написания материала, доступ к аккаунту был восстановлен.В общей сложности она продлилась около получаса.

Напомним, что ранее Twitter объявил о вечной блокировке аккаунта Дональда Трампа. Мотивом для принятия этого решения стала подстрекательская деятельность пока ещё действующего президента США в отношении своего преемника.