Twitter без объяснения причин заблокировал аккаунты известных американских журналистов

Этих людей объединяет интерес к изменениям в Twitter после того, как её возглавил Маск, и освещение событий, связанных с блокировкой ссылок, ведущих на ресурсы главного конкурента Twitter — соцсеть с открытым исходным кодом Mastodon. Также заблокированным оказался бот @ElonJet, отслеживавший все передвижения частного самолёта Илона Маска.

Заблокированными оказались журналисты ведущих американских изданий MSNBC, The New York Times, CNN, Mashable, Washington Post и других.

Например, бывший ведущий американского телеканала MSNBC Кит Олберманн, Райан Мак из The New York Times, Дони О’Салливан из CNN, Мэтт Биндер из Mashable и журналист Аарон Рупар оказались заблокированными в Twitter. Многие из них освещали изменения, которые проводил Маск в соцсети в последние месяцы.

А репортёра Washington Post Дрю Харвелла заблокировали после того, как он написал о том, что Mastodon «выгнали» с платформы.