Twitter «кинул» работников из Африки и отказался оплатить им выходные пособия

По данным CNN, компания нарушила договоренности и «кинула» работников, которые утверждают, что их просто уволили.

Бывшие сотрудники Twitter Africa, сокращённые семь месяцев назад, до сих пор не получили выходные пособия и возмещение расходов на возвращение на родину, как было обещано.

Предложение IT-гиганта о выплате компенсации было принято в конце мая, но согласно источникам, сотрудники так и не получили ни денег, ни каких-либо сообщений от компании.

Один из бывших сотрудников Twitter Africa поделился с CNN, что их просто выгнали, в то время как компания выплатила компенсацию бывшим сотрудникам в других регионах. При этом африканские работники и так должны были получилть меньшую сумму, чем их коллеги.

Напомним, что ранее в июле бывшие сотрудники подали на Twitter коллективный иск на сумму $500 млн за отказ выплатить выходные пособия. Кроме того, компания Facilitate Corporation также подала в суд из-за неоплаты счетов на сумму $665 тыс.