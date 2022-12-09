Twitter лишится 1,5 миллиарда пользователей в ближайшее время

Вот и сейчас стало известно, что эксцентричный предприниматель намерен провести масштабную чистку, в результате которой будет удалено около 1,5 млрд учётных записей.

По словам Маска, мера затронет лишь те аккаунты, владельцы которых не заходили в них и не публиковали свежие твиты в течение нескольких последних лет.