Наука и технологии
17:43, 09 декабря 2022
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Twitter лишится 1,5 миллиарда пользователей в ближайшее время

Для соцсети это, по сути, лишь балласт

За последние пару месяцев Twitter пережил немало потрясений. И всё после того, как Илон Маск встал у руля соцсети.

Twitter лишится 1,5 миллиарда пользователей в ближайшее время

Фото: CNBC

Вот и сейчас стало известно, что эксцентричный предприниматель намерен провести масштабную чистку, в результате которой будет удалено около 1,5 млрд учётных записей.

По словам Маска, мера затронет лишь те аккаунты, владельцы которых не заходили в них и не публиковали свежие твиты в течение нескольких последних лет.

Вскоре Twitter начнёт высвобождать пространство имён 1,5 млрд учётных записей. Это, очевидно, будут удаления аккаунтов без твитов и входов за несколько лет.

Илон Маск

Напомним, что достаточно жёсткая манера управления миллиардера привела к массовому увольнению сотрудников Twitter. При этом сам бизнесмен считает свою стратегию верной и планирует уже к 2028 году увеличить аудиторию платформы до миллиарда активных пользователей. Сейчас их около 300 млн.

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