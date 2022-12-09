Twitter лишится 1,5 миллиарда пользователей в ближайшее время

Twitter лишится 1,5 миллиарда пользователей в ближайшее времяДля соцсети это, по сути, лишь балласт
За последние пару месяцев Twitter пережил немало потрясений. И всё после того, как Илон Маск встал у руля соцсети.
Фото: CNBC
Вот и сейчас стало известно, что эксцентричный предприниматель намерен провести масштабную чистку, в результате которой будет удалено около 1,5 млрд учётных записей.
По словам Маска, мера затронет лишь те аккаунты, владельцы которых не заходили в них и не публиковали свежие твиты в течение нескольких последних лет.
Вскоре Twitter начнёт высвобождать пространство имён 1,5 млрд учётных записей. Это, очевидно, будут удаления аккаунтов без твитов и входов за несколько лет.
Напомним, что достаточно жёсткая манера управления миллиардера привела к массовому увольнению сотрудников Twitter. При этом сам бизнесмен считает свою стратегию верной и планирует уже к 2028 году увеличить аудиторию платформы до миллиарда активных пользователей. Сейчас их около 300 млн.