Twitter могут оштрафовать в связи с массовыми взломами аккаунтом

Так, согласно опубликованным агентством Bloomberg данным, Федеральная торговая комиссия США намерена осуществить проверки для того, чтобы выяснить, соблюдали ли в Twitter договоренности, установленные еще в 2010 году. Напомним, что тогда представители социальной сети заявили о принятии мер для того, чтобы защитить персональные данные пользователей.

Таким образом, в случае, если комиссия в ходе проверки обнаружит нарушения соглашения, компанию могут оштрафовать. В издании также отметили, что в результате массовой атаки на социальную сеть злоумышленникам удалось получить более 120 тыс долларов или около 8 млн рублей.