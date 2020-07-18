Наука и технологии
Сегодня 11:29
Twitter могут оштрафовать в связи с массовыми взломами аккаунтом
Напомним, что хакеры взломали более 130 аккаунтов
Еще вчера мы писали о том, что Twitter подверглась массовой атаке хакеров. Напомним, что взломаны были порядка 130 аккаунтов. Сегодня же стало известно, что в связи с массовыми взломами популярную социальную сеть могут оштрафовать.
Так, согласно опубликованным агентством Bloomberg данным, Федеральная торговая комиссия США намерена осуществить проверки для того, чтобы выяснить, соблюдали ли в Twitter договоренности, установленные еще в 2010 году. Напомним, что тогда представители социальной сети заявили о принятии мер для того, чтобы защитить персональные данные пользователей.
Таким образом, в случае, если комиссия в ходе проверки обнаружит нарушения соглашения, компанию могут оштрафовать. В издании также отметили, что в результате массовой атаки на социальную сеть злоумышленникам удалось получить более 120 тыс долларов или около 8 млн рублей.