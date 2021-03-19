Twitter начал блокировать аккаунты российских пользователей за старые твиты с неполиткорректными шутками

Вместе с тем соцсеть начала самостоятельно блокировать аккаунты за старые твиты с неполиткорректными шутками. Объясняется удаление страниц российских пользователей тем, что их старые посты не соответствуют правилам площадки.

В марте Роскомнадзор начал замедлять работу этой соцсети за то, что ее администрация не удалила запрещенный контент, в частности детскую порнографию, пропаганду наркотиков и самоубийств. Замедление затронуло доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений. Нескольким ранее замглавы Роскомнадзора сообщил, что ведомство полностью заблокирует Twitter через месяц, если соцсеть не выполнит требования и не удалит “противоправный контент”