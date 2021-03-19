Наука и технологии
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Twitter начал блокировать аккаунты российских пользователей за старые твиты с неполиткорректными шутками
Они не соответствуют правилам площадки
Twitter начал рассылать российским пользователям письма, в которых сообщается о том, что Роскомнадзор требует заблокировать их аккаунты или отдельные твиты.
Вместе с тем соцсеть начала самостоятельно блокировать аккаунты за старые твиты с неполиткорректными шутками. Объясняется удаление страниц российских пользователей тем, что их старые посты не соответствуют правилам площадки.
В марте Роскомнадзор начал замедлять работу этой соцсети за то, что ее администрация не удалила запрещенный контент, в частности детскую порнографию, пропаганду наркотиков и самоубийств. Замедление затронуло доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений. Нескольким ранее замглавы Роскомнадзора сообщил, что ведомство полностью заблокирует Twitter через месяц, если соцсеть не выполнит требования и не удалит “противоправный контент”