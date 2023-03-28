Наука и технологии
18:16, 28 марта 2023
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Twitter начал охоту на программиста, выложившего исходный код соцсети в Интернете

И грозит сервису для разработчиков судом

После утечки исходного кода Twitter, произошедшей 24 марта, компания в досудебном порядке обратилась к онлайн-сервису для разработчиков GitHub с требованием раскрыть данные программиста, взломавшего соцсеть. В противном случае юристы Twitter обратятся в суд.

Twitter начал охоту на программиста, выложившего исходный код соцсети в Интернете

Фото: Sfchronicle.com

Как только Twitter обратился к GitHub, платформа сразу удалила код, тем более речь идёт о запатентованном продукте: по словам главы внутренней юридической группы Twitter Джулиана Мура, это и код, и различные внутренние инструменты соцсети.

В Twitter подозревают одного из недавно уволенных сотрудников, выражавшего недовольство политикой компании после возглавления её Илоном Маском.

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