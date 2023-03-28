Twitter начал охоту на программиста, выложившего исходный код соцсети в Интернете

Как только Twitter обратился к GitHub, платформа сразу удалила код, тем более речь идёт о запатентованном продукте: по словам главы внутренней юридической группы Twitter Джулиана Мура, это и код, и различные внутренние инструменты соцсети.

В Twitter подозревают одного из недавно уволенных сотрудников, выражавшего недовольство политикой компании после возглавления её Илоном Маском.