Twitter начал помечать аккаунты ботов

Twitter начал помечать аккаунты ботовПока что в тестовом режиме
Чтобы уберечь своих пользователей от влияния ботов, Twitter решил помечать бот-аккаунты специальной плашкой, сообщает The Verge.
Примерами автоматизированных аккаунтов, которые вы можете увидеть в Twitter, являются боты, помогающие найти запись на вакцинацию и системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях. Когда эти аккаунты уведомляют вас о том, что они автоматизированы, вы лучше понимаете их суть во время взаимодействия с ними.
Стоит отметить, что на сегодняшний день новая функция находится в тестовом режиме. Это означает, что лишь небольшое число ботов будут помечаться специальным значком.
Но уже сейчас представители соцсети заявляют, что создатели автоматизированных аккаунтов смогут воспользоваться нововведением до конца 2021 года.