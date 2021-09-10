Twitter начал помечать аккаунты ботов

Стоит отметить, что на сегодняшний день новая функция находится в тестовом режиме. Это означает, что лишь небольшое число ботов будут помечаться специальным значком.

Но уже сейчас представители соцсети заявляют, что создатели автоматизированных аккаунтов смогут воспользоваться нововведением до конца 2021 года.