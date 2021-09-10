Наука и технологии
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Twitter начал помечать аккаунты ботов

Пока что в тестовом режиме
Мы с вами являемся свидетелями расцвета нейросетей и различных ботов на их основе. Неудивительно, что многие начали пользоваться подобными технологиями для введения обычных людей в заблуждение.
Twitter начал помечать аккаунты ботов

Чтобы уберечь своих пользователей от влияния ботов, Twitter решил помечать бот-аккаунты специальной плашкой, сообщает The Verge.

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Примерами автоматизированных аккаунтов, которые вы можете увидеть в Twitter, являются боты, помогающие найти запись на вакцинацию и системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях. Когда эти аккаунты уведомляют вас о том, что они автоматизированы, вы лучше понимаете их суть во время взаимодействия с ними.

Twitter

Стоит отметить, что на сегодняшний день новая функция находится в тестовом режиме. Это означает, что лишь небольшое число ботов будут помечаться специальным значком.

Но уже сейчас представители соцсети заявляют, что создатели автоматизированных аккаунтов смогут воспользоваться нововведением до конца 2021 года.