Twitter начал предупреждать об отсутствии связи между 5G и распространением коронавируса

Так, Twitter начал добавлять собственное объяснение в те публикации, в которых выстраивается связь между распространением мобильных сетей 5G и новейшей коронавирусной инфекцией. Таким образом, компания, вместо того, чтобы избавляться от подобных постов, решила показывать под ними специальную плашку “узнать факты о COVID-19”.

Если пользователь решит нажать на эту плашку, то его перенаправят на страницу, на которой объясняется, что связь между 5G и коронавирусом — это теория заговора. Само собой, в объяснении используются ссылки на достоверные источники.

Напомним, что чуть ранее многие американские СМИ выступали с критикой в адрес различных технологических компаний, в том числе Twitter, Apple и YouTube, обвиняя их в активном содействии в распространении антинаучных утверждений, связывающих 5G и COVID-19.